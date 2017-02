Sky Cinema 20:15 bis 21:55 Western Jane Got a Gun USA 2015 Nach einer Vorlage von Brian Duffield 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jane (Natalie Portman) ist geschockt, als ihr Mann Bill (Noah Emmerich) schwer verletzt nach Hause kommt. Die Verbrecherbande "Bishop Boys", mit der sich Bill einst einließ, übt Vergeltung - und hat es nun auch auf Bills Familie abgesehen. Doch Jane will ihre Ranch bis aufs Blut verteidigen und wappnet sich zum großen Showdown. Ausgerechnet ihr Ex-Liebhaber Dan (Joel Edgerton) soll ihr helfen. - Action-Western mit Hollywood-Darling Natalie Portman in einer überraschend harten Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Portman (Jane Hammond) Joel Edgerton (Dan Frost) Noah Emmerich (Bill Hammond) Ewan McGregor (John Bishop) Rodrigo Santoro (Fitchum) Boyd Holbrook (Vic Owen) James Burnett (Cunny Charlie) Originaltitel: Jane Got a Gun Regie: Gavin O'Connor Drehbuch: Brian Duffield, Anthony Tambakis, Joel Edgerton Kamera: Mandy Walker Musik: Lisa Gerrard, Marcello De Francisci Altersempfehlung: ab 12