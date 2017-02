Sky Atlantic HD 04:05 bis 05:05 Serien The Casual Vacancy - Ein plötzlicher Todesfall Die gute Seele von Pagford GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine alte Kirche, ein hübscher Marktplatz mit Kopfsteinpflaster - Pagford ist ein kleiner englischer Ort wie aus dem Bilderbuch. Doch hinter den Fassaden geht es weniger idyllisch zu: Als Gemeinderatsmitglied Barry Fairbrother (Rory Kinnear) stirbt, kommen schwerwiegende Konflikte ans Licht. - Dreiteilige britische Miniserie nach dem gleichnamigen Kriminalroman von "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rory Kinnear (Barry Fairbrother) Michael Gambon (Howard Mollison) Julia McKenzie (Shirley Mollison) Keeley Hawes (Samantha Mollison) Monica Dolan (Tess Wall) Simon McBurney (Colin Wall) Rufus Jones (Miles Mollison) Originaltitel: The Casual Vacancy Regie: Jonathan Campbell Drehbuch: Sarah Phelps Kamera: Tony Slater Ling Musik: Solomon Grey Altersempfehlung: ab 12

