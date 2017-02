Sky Atlantic HD 01:55 bis 03:00 Krimiserie Romanzo Criminale - Der Pate von Rom I 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die politischen Unruhen bringen auch Pietro Proietti (Francesco Montanari) und seine "Banda della Magliana" in Schwierigkeiten: Der Politiker Aldo Moro wurde von den roten Brigaden entführt und die Polizei ist überall in Rom. "Der Libanese" und seine Komplizen entkommen nur knapp einer Polizeikontrolle. Fabrizio Soleri, "der Kalte" (Vincio Marchioni), gesteht unterdessen seinem Bruder Gigio (Alessandro Marverti) seine Beziehung zu dessen Ex-Freundin Roberta (Alessandra Mastronardi). - Schonungslose italienische Gangsterserie nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco Bocci (Detective Scialoja) Valentina Calandriello (Sandra) Giorgio Caputo (Ricotta) Orlando Cinque (Trentadenari) Dario D'Ambrosi (Inspector Canton) Riccardo De Filippis (Scrocchiazeppi) Massimo De Francovich (Il Vecchio) Originaltitel: Romanzo criminale - La serie Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Leonardo Valenti, Barbara Petronio, Paolo Marchesini, Daniele Cesarano Musik: Pasquale Catalano Altersempfehlung: ab 16

