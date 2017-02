Sky Atlantic HD 20:00 bis 21:00 Krimiserie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Das N-Wort USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Mordprozess gegen Football-Star O.J. Simpson (Cuba Gooding Jr.) beginnt: Dass sein Anwalt Johnnie Cochran (Courtney B. Vance) in der afroamerikanischen Community eine wichtige Rolle spielt, beeinflusst seine Verteidigungsstrategie. Staatsanwalt Christopher Darden (Sterling K. Brown) überlegt, welche Rolle es für den Prozess spielen wird, dass Simpson Afro-Amerikaner ist. Die Medienhysterie um den Prozess wächst. Bereits das erste Plädoyer von Cochran hat überraschende Konsequenzen. - Starbesetzte Dramaserie um den spektakulären Mordprozess gegen Sport-Ikone O. J. Simpson, von Serienmastermind Ryan Murphy ("American Horror Story"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (O.J. Simpson) John Travolta (Robert Shapiro) Sarah Paulson (Marcia Clark) David Schwimmer (Robert Kardashian) Courtney B. Vance (Johnnie Cochran) Sterling K. Brown (Christopher Darden) Nathan Lane (F. Lee Bailey) Originaltitel: American Crime Story Regie: John Singleton Drehbuch: Scott Alexander, Larry Karaszewski, Joe Robert Cole Kamera: Nelson Cragg Musik: Mac Quayle Altersempfehlung: ab 12