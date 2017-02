Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Serien Boardwalk Empire Pfadfinderehre USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem er von Harry Daughertys Handlangern in Washington festgehalten wurde, bittet Nucky (Steve Buscemi) seine ehemalige Erzfeindin Esther Randolph (Julianne Nicholson) um Hilfe. Zudem macht Justizermittler Gaston Means (Stephen Root) ihm ein allzu verlockendes Angebot. In Atlantic City untersucht Owen (Charlie Cox) unterdessen einen verdächtigen Brand und Gillian Darmody (Gretchen Mol) findet endlich Ersatz für den verstorbenen Jimmy. - Gefeierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Thompson) Michael Shannon (Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Stephen Graham (Al Capone) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Terence Winter, Nelson Johnson, Steve Kornacki Altersempfehlung: ab 12