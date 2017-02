Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:00 Serien Boardwalk Empire Ein böser Mensch USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Arnold Rothstein (Michael Stuhlbarg) macht gegenüber Nucky (Steve Buscemi) seinem Ärger wegen der Schwierigkeiten beim Alkoholschmuggel Luft. Und er schickt eine unmissverständliche Nachricht an Gyp Rossetti (Bobby Canavale). Agent Van Alden (Michael Shannon) and Sigrid (Christiane Seidel) erhalten unterdessen unerwarteten Besuch. Gillian (Gretchen Mol) macht sich Sorgen, wie sie das Geschäft nach Jimmys Tod wieder flott bekommt und Margaret gerät im Krankenhaus in eine höchst unangenehme Situation. - Gefeierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Shannon (Van Alden) Steve Buscemi (Nucky Thompson) Stephen Graham (Al Capone) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Michael Pitt (Jimmy Darmody) Joseph Riccobene (Frankie Yale) Kelly Macdonald (Margaret Thompson) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Terence Winter, Nelson Johnson, Diane Frolov, Andrew Schneider Altersempfehlung: ab 16