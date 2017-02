Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Masters of Sex Mäntel Oder Schlüssel USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Sexualforscher William Masters und Virginia Johnson (Michael Sheen, Lizzy Caplan) landen auf einer Party. Zufällig weilen dort auch Williams Noch-Ehefrau Libby (Caitlin Fitzgerald) und deren neuer Schwarm, der pikanterweise zugleich Williams Anwalt ist. Paarungen und Perspektiven verschieben sich im Laufe der Nacht, bis der Morgen die Konsequenzen des Abends offenbart. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Nick Clifford (Guy) Rafael Feldman (Kyle Schwartz) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Betty Gilpin (Nancy) Amber Petty (Debbie Delaurio) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Michelle Ashford, Tom Maier Altersempfehlung: ab 16