Sky Cinema Family HD 10:05 bis 11:45 Fantasyfilm Ella - Verflixt und zauberhaft USA 2004 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ella hat bei ihrer Geburt von der Fee Lucinda eine zweifelhafte Gabe geschenkt bekommen, nämlich absoluten Gehorsam. Was ihr von wem auch immer gesagt oder befohlen wird, sie muss es tun. Als ihr verwitweter Vater eine bösartige Frau mit ebensolchen Töchtern heiratet, wird es Ella zu viel. Sie will ihre lästige Tugend endlich loswerden und macht sich auf den Weg in das Reich der Feen. Auf der Suche nach Lucinda trifft sie auf den Traumprinzen Charmont, dem sie das Leben retten muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Hathaway (Ella) Hugh Dancy (Prinz Char) Cary Elwes (Sir Edgar) Aidan McArdle (Slannen) Joanna Lumley (Lady Olga) Lucy Punch (Hattie) Jennifer Higham (Olive) Originaltitel: Ella Enchanted Regie: Tommy O'Haver Drehbuch: Laurie Craig, Karen McCullah, Kirsten Smith, Jennifer Heath, Michele J. Wolff Kamera: John de Borman Musik: Nick Glennie-Smith