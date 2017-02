Sky Cinema Family HD 08:25 bis 10:05 Drama Step up to the Streets USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Straßentänzerin Andie (Briana Evigan) kommt auf eine Kunstschule, letzte Station vor einer drohenden Abschiebung zu einer Tante. Nach dem Tod ihrer Mutter ist die Pflegefamilie mit der rebellischen Andie überfordert. Sie wird zur Außenseiterin, bis sie Chase (Robert Hoffman), den besten Tänzer der Schule kennenlernt. Mit seiner Hilfe kämpft sie für die Teilnahme am Tanz-Battle "The Streets", gegen den Widerstand von Konkurrenz und Schulleitung. - Zweiter Teil der Erfolgsreihe mit coolen HipHop-Songs von Missy Elliott, Flo Rida, Busta Rhymes und den ausgefallensten Tanzchoreographien seit "Flashdance". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Briana Evigan (Andie West) Robert Hoffman (Chase Collins) Adam G. Sevani (Moose) Cassie Ventura (Sophie Donovan) Danielle Polanco (Missy) Christopher Scott (Hair) Mari Koda (Jenny Kido) Originaltitel: Step Up 2: The Streets Regie: Jon Chu Drehbuch: Toni Ann Johnson, Karen Barna Kamera: Max Malkin Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6