Sky Comedy 03:40 bis 05:30 Horrorfilm Gremlins II - Die Rückkehr der kleinen Monster USA 1990 Nach den Charakteren von Chris Columbus Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sechs Jahre nachdem die Gremlins seine Heimatstadt in Schutt und Asche gelegt haben, lebt Billy (Zach Galligan) in New York. Dort findet er den Mogwai Gizmo im Labor des skrupellosen Dr. Catheter (Christopher Lee) wieder. Bei einer Rettungsaktion passiert ein Missgeschick. Prompt kommt es zu einer neuen Gremlins-Invasion. - Die fiesen Fantasy-Monster treiben ihre derben Scherze diesmal in New York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Galligan (Billy Peltzer) Phoebe Cates (Kate Beringer) John Glover (Daniel Clamp) Robert Prosky (Fred) Christopher Lee (Doktor Catheter) Robert Picardo (Forster) Dick Miller (Murray Futterman) Originaltitel: Gremlins 2: The New Batch Regie: Joe Dante Drehbuch: Charles S. Haas Kamera: John Hora Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

