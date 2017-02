Hausfrau Peggy Sue (Kathleen Turner) will sich von ihrem Mann Charlie (Nicolas Cage) scheiden lassen. Beim Jubiläumstreffen ihres Schuljahrgangs fällt sie in Ohnmacht und findet sich als Teenager in der Vergangenheit wieder. Peggy Sue will ihre Chance nutzen und versucht, ihrem Schicksal eine andere Wendung zu geben, indem sie Charlie aus dem Weg geht. - Romantische Fantasykomödie von Meisterregisseur Francis Ford Coppola. In Google-Kalender eintragen