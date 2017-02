Sky Nostalgie 20:15 bis 21:55 Krimi ... und Scotland Yard schweigt GB 1967 Nach dem Roman von Gene Stackleborg 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bill McLean (Van Heflin) wird von der CIA entlassen. Kurz darauf versucht der sowjetische Geheimdienst, ihn dazu zu bringen, ihnen einen übergelaufenen sowjetischen Top-Spion auszuliefern. McLean muss zum Schein auf einen Tauschhandel eingehen. - Anspruchsvoller Agentenfilm mit guter Story und überzeugenden Darstellern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Van Heflin (Bill McLean) Heidelinde Weis (Kay Sebastian) Pinkas Braun (Rafe Machek) Peter Vaughan (Nikolai Volkov) Charles Gray (Charles Griddon) Paul Maxwell (Judson Murphy) Ronnie Barker (George Venaxas) Originaltitel: The Man Outside Regie: Samuel Gallu Drehbuch: Julian Bond, Samuel Gallu, Roger Marshall Kamera: Gil Taylor Musik: Richard Arnell Altersempfehlung: ab 18