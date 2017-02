Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Fantasyserie Die Schöne und das Biest Ein schwerer Abschied USA 1988 Merken Vincent rettet einen russischen Matrosen, der von seinem Frachter geflohen ist. Weil der junge Mann sehr krank ist, bringt er ihn zu seinem Vater. Keiner ahnt, dass damit ein tödliches Virus Einzug in die unterirdische Welt hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Hamilton (Catherine Chandler) Ron Perlman (Vincent) Roy Dotrice (Vater) Roy Dotrice (Jacob 'Father' Wells) John McMartin (Charles Chandler) Jay Acovone (Joe Maxwell) Jay Acovone (Deputy D.A. Joe Maxwell) Originaltitel: Beauty and The Beast Regie: Thomas J. Wright, Gus Trikonis Drehbuch: Ron Koslow, James Crocker, Durrell Royce Crays, Roy Dotrice Kamera: Roy H. Wagner, Stevan Larner Musik: Don Davis, Lee Holdridge Altersempfehlung: ab 12