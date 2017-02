Sky Nostalgie 09:55 bis 11:25 Komödie Ingeborg D 1960 20 40 60 80 100 Merken Ingeborg (Ingrid Ernest) wünscht sich etwas Abwechslung in ihrem öden Ehealltag. Da taucht ihr alter Jugendschwarm Peter (Dietmar Schönherr) wieder auf und wird ihr Liebhaber. Ihr Mann Ottokar (Walter Giller), ein arbeitsbesessener dreifacher Doktor, weiß sich in dieser unschönen Situation kaum zu helfen. Ingeborg nutzt ihre Position zwischen zwei Männern geschickt für sich aus. - Gewitzte Dialoge zeichnen die Komödie nach einem Curt-Goetz-Stück aus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ingrid Ernest (Ingeborg) Rudolf Vogel (Herr Konjunktiv) Fita Benkhoff (Tante Ottilie) Dietmar Schönherr (Peter) Walter Giller (Ottokar) Originaltitel: Ingeborg Regie: Wolfgang Liebeneiner Drehbuch: Curt Goetz, Willibald Eser, Karin Jacobsen Kamera: Günther Senftleben Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 16