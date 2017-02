Sky Nostalgie 06:20 bis 07:55 Komödie Mr. Dodd geht nach Hollywood USA 1937 Nach einer Vorlage von Gene Towne, C. Graham Baker SW 20 40 60 80 100 Merken Finanzgenie Dodd (Leslie Howard) wird nach Hollywood geschickt, um dort das "Colossal"-Filmstudio für potentielle Investoren unter die Lupe zu nehmen. Dort lernt er die junge Lester (Joan Blondell) kennen, die als Filmstar-Double arbeitet. Zusammen mit ihr kommt er einer Intrige auf die Spur. - Leichtfüßig inszenierte Komödie mit gut aufgelegten Stars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Howard (Atterbury Dodd) Joan Blondell (Lester Plum) Humphrey Bogart (Douglas Quintain) Alan Mowbray (Koslofski) Marla Shelton (Thelma Cheri) C. Henry Gordon (Ivor Nassau) Jack Carson (Tom Potts) Originaltitel: Stand-In Regie: Tay Garnett Drehbuch: Gene Towne, C. Graham Baker Kamera: Charles Clarke Musik: Heinz Roemheld Altersempfehlung: ab 6

