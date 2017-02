Goldstar TV 01:00 bis 04:00 Show Tanzparty Stereo 16:9 Merken Heiße Rhythmen und Melodien. Schwungvolle Tanzmusik bringt Partystimmung ins Wohnzimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Maite Kelly, Matthias Reim, Hermes House Band, Vicky Leandros, Michael Holm, Andrea Berg, Peter Grimberg, Markus, Puhdys, Anna Maria Zimmermann, Peter Wackel, Jörg Bausch, Abba, Peter Kraus, Jürgen Marcus, Middle Of The Road, Vanessa Mai, Michael Morgan, Originaltitel: Tanzparty