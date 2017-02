Sky Krimi 00:45 bis 01:35 Krimiserie Der Elefant - Mord verjährt nie Die Leiche im Keller D 2004 Stereo Merken Seniorin Monika Hepp läuft Kommissar Steiner direkt vors Auto. Die verwirrte Frau spricht immer wieder von einem Mann und dessen gewaltsamen Tod. Steiner nimmt sich der Dame an und findet bald heraus, dass es sich um einen Kollegen von Hepps Tochter handeln muss: Fred Zilges war vor 20 Jahren bei einem Brand ums Leben gekommen. Mit Hilfe der beiden Frauen rekonstruiert der Polizist, was damals wirklich geschah. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Sarbacher (Matthias Steiner) Katharina Abt (Julia Gerling) Niels-Bruno Schmidt (Andreas Zier) Lisa Kreuzer (Monika Hepp) Saskia Vester (Bettina Koschinski) Theresa Scholze (Silke Koschinski) Thomas Meinhardt (Ulrich Koschinski) Originaltitel: Der Elefant: Mord verjährt nie Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Jörg Brückner Kamera: Diethard Prengel Musik: Ulrich Reuter Altersempfehlung: ab 12