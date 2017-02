Der Bürgermeister von Murnau wird ermordet. Seine Leiche findet die Polizei in einem Kühltransporter eines medizinischen Instituts. Anette, die Ehefrau von Kommissar Mark Brenner, wird durch dessen Tod zur Bürgermeisterin ernannt, was Mark wenig begeistert. Wenig später gerät sie mit ihm wegen seiner Ermittlungen mächtig aneinander. In Google-Kalender eintragen