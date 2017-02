Sky Krimi 18:35 bis 19:25 Krimiserie Heldt Folge: 8 Feuerteufel D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In Heldts altem Viertel ist die Bäckerei von Manni Gießen Opfer eines Brandanschlags geworden. Ehrensache für den Bochumer Kommissar, dass er den Täter überführt. Auch Mannis Privatleben sieht sich der Ermittler dabei genauer an und stößt bald auf das eine oder andere Motiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Originaltitel: Heldt Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Sabine Glöckner, Lorenz Lau-Uhle Kamera: Simon Schmejkal Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6