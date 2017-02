Sky Krimi 12:30 bis 13:20 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 213 Tödliche Neugier D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Gärtner Hubert Behrend macht morgens eine grausame Entdeckung: Er findet seine Arbeitgeberin Ilse Mentzel tot vor. Was erst nach einem Haushaltsunfall aussieht, entpuppt sich als Mord. Unter Verdacht gerät zunächst Martin Mentzel, der kein gutes Verhältnis zu seiner Stiefmutter hatte. Die Cops glauben, dass er zum Mörder wurde, um an das Erbe zu gelangen. Weitere Recherchen bringen Hofer und Hansen außerdem auf die Spur von Ulrich Fromm, dessen Schuhabdruck am Tatort gefunden wird. Vorerst scheint der Fall gelöst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Michael Grimm (Tobias Hartl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Paul Milbers, Michael Pohl Kamera: Afam Bilson Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12