Sky Krimi 06:30 bis 07:20 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 233 Glück und Glas D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der vorbestrafte Matthias Henschke wird tot in einem Abrisshaus gefunden. Er war erst seit kurzem auf freien Fuß. Wollte sich Nele Neumann, sein damaliges Opfer, an ihm rächen? Auf Henschkes Handy findet die Kripo einen Drohanruf. Dieser führt zu seinem Ex-Komplizen bei der Attacke auf Nele, Jan Weber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Josephin Busch (Nele Neumann) Michael Epp (David Meinecke) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Stefan Weigl Kamera: Constantin Kesting Musik: Michael Dübe

