Sky Action 02:40 bis 05:00 Abenteuerfilm Apocalypto USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Maya-Krieger "Pranke des Jaguar" lebt gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn in einem idyllischen Dorf im Dschungel, als sie von einem feindlichen Stamm angegriffen werden. Der Krieger schafft es jedoch, seine Familie in Sicherheit zu bringen, während er gefangen genommen wird. Doch wird es "Pranke des Jaguar" schaffen, aus der Gefangenschaft zu fliehen und gemeinsam mit seiner Familie ein neues Leben in Freiheit zu beginnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudy Youngblood (Pranke des Jaguars) Dalia Hernández (Sieben) Jonathan Brewer (Von kleinem Geist) Morris Birdyellowhead (Blitzender Himmel) Carlos Emilio Báez (Schnelle Schildkröte) Raoul Trujillo (Leitwolf) Gerardo Taracena (Stirnauge) Originaltitel: Apocalypto Regie: Mel Gibson Drehbuch: Mel Gibson , Farhad Safinia Kamera: Dean Semler Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 18

