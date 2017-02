Sky Action 19:15 bis 20:55 Thriller Spawn USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei seinem letzten Auftrag wird Geheimagent Al Simmons (Michael Jai White) von seinem Chef ins Jenseits befördert und landet geradewegs in der Hölle. Weil er seine geliebte Frau wiedersehen will, schließt er einen Pakt mit dem Teufel. Als Superheld Spawn, ausgestattet mit übernatürlichen Kräften, soll er an der Spitze der höllischen Heerscharen die Weltherrschaft erobern. Aber kaum zurück auf der Erde meldet sich Spawns Gewissen. Zudem will er sich an seinem Killer rächen. - Düstere Superheldensaga nach den Comics von "Spider Man"-Zeichner Todd McFarlane. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Jai White (Al Simmons / Spawn) John Leguizamo (Clown) Martin Sheen (Jason Wynn) Theresa Randle (Wanda Blake) Nicol Williamson (Cogliostro) D. B. Sweeney (Terry Fitzgerald) Melinda Clarke (Jessica Priest) Originaltitel: Spawn Regie: Mark A. Z. Dippé Drehbuch: Mark A. Z. Dippé, Alan B. McElroy Kamera: Guillermo Navarro Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16