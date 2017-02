Sky Action 17:30 bis 19:15 Actionfilm Enemies - Welcome to the Punch GB, USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detective Max Lewinsky (James McAvoy) hat noch eine Rechnung offen: Vor Jahren entkam ihm der Gangster Jacob Sternwood (Mark Strong) und flüchtete sich ins Ausland. Dabei wurde Lewinsky schwer verletzt. Nun muss Sternwood nach London zurückkehren, um seinem Sohn zu helfen. Dieser wurde bei einem Raubüberfall angeschossen und befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Sofort wittert Lewinsky die Chance, seinen alten Widersacher zu schnappen. Doch dann werden die Karten neu gemischt und Lewinsky und Sternwood müssen feststellen, dass sie Teil eines großen Komplotts sind. Auf der Spur des gemeinsamen Feindes sehen sich die beiden Widersacher gezwungen, Hand in Hand zu arbeiten. Temporeicher Action-Kracher vom britischen Musikvideo-Regisseur Eran Creevy, der als neuer Shooting-Star des britischen Kinos gehandelt wird. Das Drehbuch landete 2010 unter den Top drei der "Brit List", einer Aufstellung der vielversprechendsten Drehbüchern Großbritanniens. Mit den Schauspiel-Stars James McAvoy und Mark Strong und Regie-Altmeister Ridley Scott als ausführenden Produzenten gelang ein fulminantes Spektakel des gepflegten Genre-Kinos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James McAvoy (Max Lewinsky) Mark Strong (Jacob Sternwood) Andrea Riseborough (Sarah Hawks) Johnny Harris (Dean Warns) Daniel Mays (Nathan Bartnick) David Morrissey (Thomas Geiger) Peter Mullan (Roy Edwards) Originaltitel: Welcome to the Punch Regie: Eran Creevy Drehbuch: Eran Creevy Kamera: Ed Wild Musik: Harry Escott Altersempfehlung: ab 16