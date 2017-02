Meisterdieb Luther Whitney (Clint Eastwood) bricht in das Haus des Multimillionärs Sullivan ein. Plötzlich taucht Sullivans Frau mit dem US-Präsidenten (Gene Hackman) auf. Whitney beobachtet sie beim Sex, der außer Kontrolle gerät. Das Paar beginnt einen heftigen Streit. Als Mrs. Sullivan sich wehrt, ermorden die Bodyguards des Präsidenten sie. Plötzlich ist nicht nur die Polizei hinter Whitney her, sondern auch das FBI, das ihn als einzigen Zeugen beseitigen will. - Starker Hochspannungsthriller von und mit Clint Eastwood: Als Meisterdieb und unliebsamer Zeuge gerät er auf die Abschussliste des US-Präsidenten. In Google-Kalender eintragen