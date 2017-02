TNT Comedy 02:55 bis 03:10 Comedyserie NTSF:SD:SUV:: Stress am Sabbat USA 2012 16:9 Merken Ausgerechnet an einem Samstag wird San Diego von einem Terroristen bedroht. Nun liegt es in den Händen des Polizisten und Kommunikationsexperten Sam Stern, die Stadt zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Johnson (Alphonse Inuit) Kate Mulgrew (Kove) June Diane Raphael (Piper Ferguson) Paul Scheer (Trent Hauser) Martin Starr (Sam Stern) Diedrich Bader (Riddle Terrorist) Ike Barinholtz (Maitre'D) Originaltitel: NTSF:SD:SUV:: Regie: Ryan McFaul Drehbuch: Curtis Gwinn, Paul Scheer, Jonathan Stern Kamera: Marco Fargnoli Musik: Matt Novack

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 363 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 93 Min. Nikita

Thriller

RTL II 01:50 bis 03:40

Seit 73 Min.