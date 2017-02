TNT Comedy 20:40 bis 21:00 Comedyserie 2 Broke Girls Die großen Ungewaschenen USA 2015 16:9 Merken Max und Caroline können es kaum fassen: Eine ihrer Kundinnen ist eine extrem erfolgreiche Fotografin. Kurz darauf erfahren sie noch mehr über die Frau. Die Künstlerin hat heimlich im Diner fotografiert. Bei einer Kunstausstellung will jedoch keiner das Bild kaufen, das Caroline in ihrer Arbeitsuniform zeigt, was die Blondine am Boden zerstört. Sophie fürchtet indes, dass Oleg sie betrügt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Valerie Harper (Nola Anderz) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Laura Kightlinger Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12