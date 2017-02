TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Therapie am Ozean USA 2014 16:9 Merken Dr. Linda Freeman rät Walden, so oft wie möglich unverbindlichen Sex mit vielen verschiedenen Frauen zu haben, um nicht permanent zu glauben, jede Frau, mit der er etwas habe, sei die große Liebe. Alan versucht indes, im Strandhaus seine Praxis wiederzueröffnen. Ginge es nach Alan, könnte das zu einer lukrativen Geschäftsbeziehung zwischen ihm und Walden führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Alex Kapp Horner (Donna) Jamie Luner (Tracy) Amy Pietz (Angie) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Tim Kelleher, James Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12