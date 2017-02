TNT Comedy 13:10 bis 13:30 Comedyserie Men at Work Der Herrscher von Geektopia USA 2014 16:9 Merken Neal kämpft immer noch mit dem Ende seiner Beziehung und versucht, den gescheiterten Heiratsantrag zu verdauen. Im Büro ist die Stimmung indes sehr angespannt, denn der neue Chefredakteur will Stellen streichen. Um seine Entscheidung zu rechtfertigen, verlangt er von den Mitarbeiter einen kurzen Absatz, in dem sie die eigene Arbeitsstelle beschreiben und den Wert für das Unternehmen darlegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Masterson (Milo Foster) Michael Cassidy (Tyler Mitchell) Adam Busch (Neal) James Lesure (Gibbs) David Krumholtz (Myron) Hunter Stiebel (Brian) Originaltitel: Men at Work Regie: Betsy Thomas Drehbuch: Breckin Meyer Kamera: John Simmons Musik: John Swihart