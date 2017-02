BR Fernsehen 01:55 bis 03:25 Komödie Reiff für die Insel - Neubeginn D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach der Trennung von ihrem Freund fährt Katharina Reiff zu ihrer Mutter auf eine kleine Nordseeinsel. Unterwegs nimmt sie Sebastian mit, der von zwei dubiosen Gestalten verfolgt wird. Ihre Wege trennen sich, aber Katharina fühlt sich zu Sebastian hingezogen. Er weckt allerdings auch das Misstrauen des Inselpolizisten Thies, der schon lange in Katharina verliebt ist. Als dann die beiden zwielichtigen Verfolger auftauchen, führen Thies und die anderen Inselbewohner sie gehörig an der Nase herum Nachdem sie ihren Chef und Lebensgefährten mit einer anderen Frau erwischt hat, platzt der gutmütigen Rechtsanwaltsgehilfin Katharina endgültig der Kragen. Sie kündigt ihren Job und startet mit ihrer 16-jährigen Tochter Nele von Berlin in Richtung Küste. Auf einer kleinen Nordseeinsel, wo ihre Mutter eine Pension betreibt, will sie wieder einen klaren Kopf bekommen. Dabei musste sie Nele versprechen, endlich einmal nur an sich selbst zu denken. An einer Raststätte beobachtet sie einen geschwächt wirkenden Mann, der von zwei merkwürdig aussehenden Typen verfolgt wird. Gegen den Protest Neles liest sie den Flüchtigen kurz darauf am Straßenrand auf und bietet ihm eine Mitfahrgelegenheit auf die Insel. Zwar sucht er bei der nächsten Gelegenheit dankend das Weite, aber Katharina spürt, dass ihr Zufallsbekannter in ernsten Problemen steckt. Zugleich erregt Sebastian das Misstrauen des sympathischen Inselpolizisten Thies, der in Katharina verliebt ist. Er hat Meldung über eine Schießerei an einer Raststätte bekommen und vermutet mit sicherem Instinkt, der mysteriöse Inselbesucher sei in die Sache verwickelt. Zugleich gelingt es Katharina, Sebastian nach und nach die Gründe seiner Flucht zu entlocken. Als dann die beiden zwielichtigen Verfolger auftauchen, führen Thies und die anderen Inselbewohner sie gehörig an der Nase herum - und finden am Ende die verblüffende Wahrheit über das Versteckspiel heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tanja Wedhorn (Katharina Reiff) Tim Bergmann (Sebastian) Jan-Gregor Kremp (Thies Quedens) Eva Kryll (Marianne Reiff) Lotte Flack (Nele Reiff) Dietrich Hollinderbäumer (Helge Quedens) Birge Schade (Berit Petersen) Originaltitel: Reiff für die Insel - Neubeginn Regie: Anno Saul Drehbuch: Marcus Hertneck, Martin Pristl Kamera: Wedigo von Schultzendorff Musik: Fabian Römer Altersempfehlung: ab 12

