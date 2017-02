BR Fernsehen 23:25 bis 00:10 Tanz Heißmann+Rassau Tortenschlacht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im "Tortenschlacht"-Café bei Waltraud und Mariechen sind diesmal zu Gast: Kabarettistin Lisa Fitz, der Schmidt Max von der BR-"freizeit" und Physik-Comedian Vince Ebert. Schräge Geschichten und kuriose Aktionen gibt es wieder in der "Tortenschlacht". Kabarettistin Lisa Fitz, der schauspielernde BR-"freizeit"-Moderator Schmidt Max und Physik-Comedian Vince Ebert sind diesmal zu Gast beim heiteren fränkischen Talk-Duo Waltraud und Mariechen. Marcel Gasde ist als Ober mit von der Partie. Powerfrau Lisa Fitz ist dafür bekannt, dass sie gradeheraus ihre Meinung sagt. Bei Waltraud und Mariechen nimmt sie Online-Shopperinnen aufs Korn. Die Wahl-Niederbayerin ist seit Jahrzehnten als Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin aktiv. Ihre große Leidenschaft gilt freilich dem Kabarett. Im Talk verrät sie, wie die berühmte Künstlerdynastie Fitz ihre Karriere prägte und welche Rollen der Kasperl und Winnetou dabei spielten. Ganz brennend interessiert sind die Witwen natürlich an Männergeschichten und warum Lisa einst das Knie des bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß zu spüren bekam. Der Schmidt Max ist eine Marke für sich: Werbegesicht, Schauspieler und Moderator. Der gebürtige Münchner mit den markanten Koteletten ist für die BR-Sendung "freizeit" unterwegs. Auf der Suche nach Genüssen, Trends und Abenteuern reist er durch die Lande. Waltraud und Mariechen hoffen, dass er auch für sie den ultimativen Freizeit-Tipp mit im Gepäck hat. Vor der Kamera scheint der Schmidt Max kein Extrem zu scheuen. Stimmt es, dass ihn Schauspielkollege Edgar Selge am Krimi-Set tatsächlich niedergeschossen und ins Krankenhaus befördert hat? Wie erkennt man die schnellste Kassenschlange? Oder einen Außerirdischen? Und woher kommen die lästigen Staubmäuse in der Wohnung? Vince Ebert ist dafür bekannt, dringende Fragen des Alltags und wissenschaftliche Phänomene witzig und intelligent zu erklären. Klar, dass auch die Witwen und ihre Gäste den Kabarettisten, "Wissen vor acht"-Moderator und Bestsellerautor mit ihren Fragen löchern.. Der Wahl-Frankfurter, der eigentlich aus dem fränkischen Odenwald stammt, muss zudem beweisen, dass er nicht nur mit Wissen und Wortwitz brillieren kann. Mariechen fordert Vince zum Duell: Wer schafft es, ohne Scherben die Decke vom gedeckten Kaffeetisch zu ziehen? Die "Tortenschlacht" mit Volker Heißmann und Martin Rassau als Fürther Witwen ist ein Comedy-Talk mit prominenten Gästen. Ab dem 10.02..2017 gibt es die schräge Show einmal im Monat im BR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heißmann und Rassau

