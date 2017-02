BR Fernsehen 20:15 bis 23:25 Unterhaltung Schwaben weissblau, hurra und helau Die Bayerisch-Schwäbische Prunksitzung aus Memmingen D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bei "Schwaben weissblau, hurra und helau" regieren die bayerisch-schwäbischen Narren wieder in der Stadthalle in Memmingen. Die Politprominenz muss einmal mehr beweisen, dass sie Spaß versteht, wenn sie gnadenlos den närrischen Spiegel vorgehalten bekommt. Mit Comedy, Kabarett, Tanz und Musik ist mit Sicherheit für jeden Faschingsgeschmack etwas dabei. In diesem Jahr feiern viele neue Gesichter ihre Premiere bei "Schwaben weissblau": Comedian Andi Geißler vom Mittelstetter Faschingsclub sowie 8872, die älteste Boygroup aus Burgau mit ihrer schwäbischen Interpretation von Welthits. Zum ersten Mal dabei auch Torsten Georg als Didi Dummbeutel, ebenso von der FGD Dietmannsried ein Trio aus fernen Galaxien, Stephan Blind, Stephan Sörgel und Renate Feistner. Daniel Hochsteiner ist sonst mit seiner spektakulären Tennisjonglage in der ganzen Welt unterwegs, jetzt tritt er in seiner Heimatstadt Memmingen erstmalig auf wie auch das urige Musik-Duo Bärlauch Buaba aus Kempten. Aber auch altbekannte Publikumslieblinge rocken die Schwaben-Bühne: das geniale Augsburger Kabarettduo Herr und Frau Braun, Peter Mader alias Ritterpoet Dentatus vom Eichberg, der Ballonkünstler Tobi van Deisner, Mundart-Spezialistin Waltraud Mair alias Meichlböcks Zenta, der grantelnde Hausmeister Jürgen Richter, das kernige Comedy-Paar Hillus Herzdropfa, Hochzeitslader Josef Nieser, Otmar Walcher aus Bellenberg sowie Kabarettist und Ministerdouble Wolfgang Krebs und Bauchredner Perry Paul mit seiner Mauka Amadeus. Traditionell schwäbisch-allemanisch wird es mit den Weißahoarer Giggalesbronzer mit Guggamusik und den Tanzhexen aus Neresheim. Die Prinzengarde der Greane Krapfa aus Oberelchingen schwingt die Beine und die Showtanzgruppe der Hollaria Augsburg präsentiert mit "Total verhext" eine atemberaubende Show mit akrobatischer Choreografie. Das bunte Programm wird wie immer musikalisch begleitet von den AllGeiern. Sitzungspräsident Georg Ried führt durch den Abend und kümmert sich gemeinsam mit dem Elferrat des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbandes (BSF) um die Einhaltung des närrischen Protokolls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schwaben weissblau, hurra und helau