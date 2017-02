National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Außer Kontrolle - Crash am Mount Osutaka CDN 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Japan, 12. August 1985: Kurz nach dem Start in Tokio ereignet sich am Heck einer Boeing 747 der Japan Airlines eine heftige Explosion auf einer Flughöhe von 7.300 Metern. Kurz darauf prallt die Boeing 747 in 1.460 Metern Höhe gegen den Berg Osutaka und zerschellt. Es war eine der schrecklichsten Flugkatastrophen überhaupt. Lediglich vier von 524 Insassen überlebten das Desaster. Nur widerwillig ließen die japanischen Behörden amerikanische Spezialisten an der Unfalluntersuchung teilhaben - und deren Ergebnisse waren erschütternd... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Air Crash Investigation