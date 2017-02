Disney Cinemagic 15:10 bis 16:35 Familienfilm Jump In! USA 2007 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Izzy Daniels ist ein talentierter Nachwuchsboxer. Sein Vater früher selbst ein Boxer, erwartet sich Großes von ihm. Izzy soll in dritter Generation die "Golden Gloves" gewinnen. In einem Showkampf besiegt er Rodney, seinen Erzrivalen und Schulschläger. Verpönt als Mädchensport, findet Izzy Gefallen an Double-Dutch. Hin- und her gerissen zwischen dem Boxsport und dem Seilsport, führt Izzy eine Zeitlang ein Doppelleben. Doch sein Erzfeind Rodney fotografiert ihn beim Seilspring-Training und macht ihn vor der ganzen Schule lächerlich... Izzy Daniels ist ein talentierter Nachwuchsboxer, auf dem alle Hoffnung seines Vaters Kenneth ruhen, der selbst ein großer Boxer war. Izzy soll in dritter Generation die Golden Gloves gewinnen. In einem Showkampf besiegt er Rodney, seinen Erzrivalen und den Schulschläger. Als Izzy seine kleine Schwester zu einem Double Dutch- Wettbewerb fährt, entdeckt er die Faszination dieses Sports, vor allem der Freestyle Disziplin. Dort trifft er Mary, ein Nachbarsmädchen, auf das Izzy steht. Izzy steigt in das Mädchenteam ein, nachdem er sieht, dass der Sport anspruchsvoller ist, als man denkt. Doch sein Erzfeind Rodney, fotografiert ihn und macht ihn vor der ganzen Schule lächerlich. Izzy konzentriert sich wieder aufs Boxen. Als das Stadtfinale näher rückt, bleibt den Mädchen nur noch ein Ausweg: Izzy muss wieder ins Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corbin Bleu (Izzy Daniels) David Reivers (Kenneth Daniels) Shanica Knowles (Shauna Keaton) Laivan Greene (Keisha Ray) Kylee Russell (Karin Daniels) Micah Williams (L'il Earl Jackson) Jajube Mandiela (Yolanda Brooks) Originaltitel: Jump In! Regie: Paul Hoen Drehbuch: Doreen Spicer, Regina Hicks, Karin Gist Kamera: David A. Makin Musik: Frank Fitzpatrick Altersempfehlung: ab 6