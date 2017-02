Disney Cinemagic 12:00 bis 13:30 Trickfilm Die Monster AG USA 2001 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wenn alle Kinder schlafen, läuft bei der Monster AG die Arbeit auf Hochtouren. Das haarige Monster Sulley, sein grüner Kumpel Mike, der hinterhältige Randall Boggs und ihre Monster-Kollegen beginnen ihren Job, der da lautet: Kinder erschrecken! Es handelt sich hierbei um eine wichtige Aufgabe, da aus den Kinderschreien lebenswichtige Energie für ganz Monstropolis gewonnen wird. Doch eigentlich haben die Monster vor nichts mehr Angst als vor Kindern, und so gerät ganz Monstropolis in Aufruhr, als das Mädchen Buh versehentlich in die Monsterwelt gerät. Monster erschrecken kleine Kinder, die sich im Dunkeln fürchten - so weit, so gut. Doch die Monster AG hat eine weitere tragende Aufgabe: das Erschrecken ist zugleich der wichtigste Industriezweig in Monstropolis, da die Energieversorgung dieser Monstermetropole von den Angstschreien der Kinder abhängt. Der größte Held seines Berufsstandes ist Sulley, ein riesiges, pelziges Ungetüm, das mit seinem besten Freund Mike den Rekord als erfolgreichstes Monsterteam hält. Dummerweise unterläuft den beiden eines Tages ein folgenschwerer Fehler: Sulley bringt nach einem seiner Kinderzimmereinsätze versehentlich ein kleines Mädchen mit nach Monstropolis. Das Problem: Ein Kind in der Monsterhauptstadt gilt als größtmögliche anzunehmende Katastrophe, denn eigentlich haben die Gruselwesen noch viel mehr Angst vor den Menschenkindern als umgekehrt. Und so haben Sulley und Mike alle Hände voll zu tun, um eine Massenpanik zu vermeiden und das Mädchen wieder sicher ins heimische Bett zurückzubringen. Dabei entdecken sie, dass Kinder gar nicht so schrecklich sind wie gedacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Reinhard Brock (James P. "Sully" Sullivan) Ilja Richter (Mike Glotzkowski) Martin Semmelrogge (Randall Boggs) Sissi Perlinger (Celia) Helmut Krauss (Henry J. Waternoose) Originaltitel: Monsters, Inc. Regie: Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich Drehbuch: Andrew Stanton, Daniel Gerson Kamera: Jean-Claude Kalache, Louis Rivera Musik: Randy Newman Altersempfehlung: ab 6