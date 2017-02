ZDFinfo 22:30 bis 23:15 Dokumentation Chruschtschows Baby Die Zar-Bombe GB 2011 Stereo 16:9 Merken Am 30. Oktober 1961 erschütterte die bisher größte Explosion die Welt: Die Zar-Bombe hatte eine Sprengkraft von etwa 57 Megatonnen TNT, 4000-mal mehr als die Atombombe von Hiroshima. Die UdSSR feierte ihre neue Mega-Wasserstoffbombe als technologischen Triumph und nutzte sie als Drohmittel im Kalten Krieg mit den USA. Die Doku erzählt die Geschichte hinter der Zar-Bombe - bis hin zu den wenig erforschten Auswirkungen auf die Umwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World's Biggest Bomb Regie: Andy Webb

