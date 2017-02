ZDFinfo 17:30 bis 18:00 Dokumentation ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Am 9. September 1990 erhalten russische Fallschirmjäger den Befehl zur Eilverlegung nach Moskau - in voller Kampfausrüstung und mit scharfer Munition. Gorbatschow ist nicht informiert. Sinn und Auftraggeber des geheimen Aufmarschs blieben lange im Dunkeln. Es handelte sich um ein Manöver hochrangiger Gorbatschow-Gegner aus Militär und Geheimdienst. Sie hielten das sowjetische Ja zur deutschen Wiedervereinigung für falsch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF History