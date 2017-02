ZDFinfo 08:45 bis 09:15 Magazin auslandsjournal Polens Armee rüstet auf: Das Heer der Freiwilligen / Frankreich vor der Wahl: Kampf um den Élysée, Kampf um Europa / Venezuela versinkt im Chaos: Am Rande des Ruins / "außendienst": Marokkos Heiratsmarkt - Auf der Suche nach der großen Liebe D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Das "auslandsjournal" - Reportagen, Hintergründe, außergewöhnliche Menschen und bunte Geschichten. Die ZDF-Korrespondenten erklären die Welt. Pointierte Analyse, persönliche Erzählweise, anspruchsvolle Geschichten und die Vielfalt der Beitragsformen prägen das "auslandsjournal". In der Rubrik "außendienst" testen Reporter, was das Leben in fremden Ländern mit sich bringen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Antje Pieper Originaltitel: auslandsjournal