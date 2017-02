TNT-Serie 23:30 bis 00:25 Krimiserie Signos - Im Zeichen der Rache Die Natur der Sternzeichen ARG 2015 Merken Pablo konnte den Fall lösen. Er hat die Person verhaftet, die für all die Verbrechen in Penitentes verantwortlich ist, seinen ehemaligen Schwager Antonio! Doch die Hinterlist des Arztes kennt keine Grenzen. Um seine Rache zu vollenden, schreckt er auch vor einem weiteren Mord nicht zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julio Chávez (Antonio Cruz) Claudia Fontán (Laura Cruz) Alberto Ajaka (Pablo Agüero) Pilar Gamboa (Florencia Barón) Guadalupe Manent (Sofía Agüero) Tomás Wicz (Martín Agüero) Originaltitel: Signos Regie: Daniel Barone Musik: Diego Monk