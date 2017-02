TNT-Serie 22:00 bis 22:40 Actionserie The Last Ship Paradies USA 2016 16:9 Merken Kara stellt Nachforschungen im Weißen Haus an. Chandler bekommt indes einen Hinweis, der ihn endlich zu den erhofften Antworten führen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Babcock (Armed Sentry) Emerson Brooks (CAPT. Joseph Meylan) Nikki Castillo (Malaya) Fernando Chien (President Peng Wu) John Cothran (President Howard Oliver) Drew Fonteiro (Dennis) Ayako Fujitani (Kyoko) Originaltitel: The Last Ship

