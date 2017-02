TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Mit jedem Atemzug USA 2016 16:9 Merken Nachdem Cullen und Mei die Nacht miteinander verbracht haben, kehren die beiden zu ihrer Arbeit an der Eisenbahn zurück. Cullen schlägt vor, den Weg für den geplanten Tunnel mit Nitroglyzerin frei zu sprengen. In Laramie macht Durant derweil Maggie einen Heiratsantrag. Auf der Straße toben indes verärgerte Leute, die ihren Lohn einfordern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannon) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Tim Guinee (Collis Huntington) Byron Mann (Chang) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Michael Nankin