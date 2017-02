TNT-Serie 18:45 bis 19:30 Krimiserie Cold Case Barbara USA 2007 16:9 Merken Barbara Lakey wurde als Kind adoptiert und erfährt nach dem Tod ihrer Pflegemutter, dass ihre leibliche Mutter einen Tag nach der Geburt ermordet wurde. Nachdem Lilly Rush den Fall übernommen hat, lernt sie viel über die Intoleranz der Gesellschaft in den 1950er Jahren gegenüber unverheirateten Müttern. Die Ermittlungen gestalten sich indes schwierig, da wichtige Details in den Akten fehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Jillian Boyd (Barbara Lakey) Originaltitel: Cold Case Regie: Holly Dale Drehbuch: Jennifer Johnson Kamera: Paul Sommers Musik: Michael Levine