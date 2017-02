TNT-Serie 11:40 bis 12:30 Serien McLeods Töchter Bittere Wahrheit AUS 2005 16:9 Merken Rose versteht nicht, wieso Stevie mit ihren Eltern überhaupt nicht ausgekommen ist, waren sie dem Mädchen doch so wunderbare Großeltern. Nach und nach kommt Rose dem ganzen Familiengeheimnis auf die Spur und erfährt, dass sie Stevies leibliche Tochter ist. Das Mädchen ist von dieser Neuigkeit so schockiert, dass sie einen Unfall baut, der das Embryonen-Programm der Farm in Gefahr bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Marshall Napier (Harry Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Denise Morgan, Caroline Stanton Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12