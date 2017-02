TNT-Serie 09:40 bis 10:55 Krimi Columbo Schritte aus dem Schatten USA 1971 20 40 60 80 100 Merken Bryce Chadwick, Chef eines Familienunternehmens, ist über die Heiratspläne seiner Schwester nicht begeistert. Weil er ihrem Zukünftigen kündigen will, plant seine Schwester seinen Mord. Sie präpariert den Hausschlüssel ihres Bruders so, dass er zwangsläufig in sein eigenes Haus einbrechen muss. Der Plan ist, ihn dann in Notwehr zu erschießen. Doch Bryce hat einen Zweitschlüssel, und Beth muss improvisieren. Columbo entgehen die Spuren nicht. In dieser Folge ist der Comedystar Leslie Nielsen in einer Nebenrolle als Verlobter der Mörderin zu sehen. Der Kanadier wurde vor allem durch seine Paraderolle als Frank Drebin in der Filmreihe "Die nackte Kanone" bekannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Susan Clark (Beth Chadwick) Jessie Royce Landis (Mrs. Chadwick) Richard Anderson (Bryce Chadwick) Leslie Nielsen (Peter Hamilton) Joel Fluellen (Charles) Richard Bull (2nd Detective) Originaltitel: Columbo Regie: Norman Lloyd Drehbuch: Steven Bochco Kamera: Russell Metty Musik: Billy Goldenberg Altersempfehlung: ab 6