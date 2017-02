TNT-Serie 08:20 bis 09:40 Krimi Columbo: Mord in Pastell USA 1971 20 40 60 80 100 Merken Der bekannte Kunstkritiker Dale Kingston hofft, von seinem reichen Onkel dessen wertvolle Sammlung zu erben. Als der Onkel sein Testament ändert, unterschreibt er damit sein Todesurteil. Inspector Columbo bezweifelt die Version eines Kunstraubes. Da er Dale mit seinen Fragen in die Enge treibt, bezichtigt der Verdächtige die wahre Erbin des Mordes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Insp. Columbo) Ross Martin (Dale) Kim Hunter (Edna Matthews) Don Ameche (Frank Simpson) Vic Tayback (Sam Franklin) Joan Shawlee (Mitilda) Rosanna Huffman (Tracy O'Connor) Originaltitel: Columbo Regie: Hy Averback Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Russell Metty Musik: Billy Goldenberg