TNT-Serie 06:45 bis 07:30 Serien McLeods Töchter Trockenzeit AUS 2005 16:9 Merken Sandra will für mehr Wasser auf Drover's Run sorgen, was jedoch bedeuten würde, dass den Nachbarfarmen genau dieses Wasser fehlen würde. Mit ihrer eigenmächtigen Art verkracht sie sich so mit der gesamten Umgebung. Als wäre das nicht schon Ärger genug, erhält sie auch noch einen Brief von ihrer inzwischen verstorbenen Mutter, in dem diese ihr erklärt, warum sie Sandra als Kind weggegeben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Carpani (Jodi Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Brett Tucker (Dave Brewer) Sonia Todd (Meg Fountain) John Atkinson (Roger McIvor) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Andrew Kelly Kamera: Joseph Pickering Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 351 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 111 Min.