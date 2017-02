ZDF neo 11:35 bis 12:20 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 74 Der Ersatzmann D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Schmerz um den verstorbenen Rettungsassistenten Paul Reinders ist groß. Das spürt auch Johannes von Storkow - der Neue. Er hat keinen leichten Start im Team. Im ersten Einsatz kann Johannes seine Fähigkeiten unter Beweis stellen: Während des Fluges versagt der Kreislauf des Patienten. Dank der guten Zuarbeit von Jonny kann der Mann gerettet werden. Trotzdem hat Sabine Schwierigkeiten mit ihm, weil er sehr forsch ist. Von Oberstarzt Kettwig erfährt Sabine, dass von Storkow wegen einer verbotenen Rettungsaktion - er hatte ein Kind aus einem verminten Haus geholt - das Ehrenkreuz der Bundeswehr erhalten hat, gleichzeitig aber wegen Disziplinlosigkeit verwarnt wurde. Dann ruft ein neuer Einsatz: Die Crew bringt die schwangere Insa Sartorius mit einer Magenblutung ins Krankenhaus. Nur eine Bluttransfusion kann das Leben ihres Kindes retten. Insa und ihr Ehemann Herbert gehören einer Glaubensgemeinschaft an, die Bluttransfusionen ablehnt. Jonny gelingt es, Insa zu überzeugen, die Transfusion auch ohne Zustimmung ihres Mannes zu machen - mit schwerwiegenden Folgen. Doch schließlich findet Jonny zusammen mit Sabine eine Lösung für das Problem. Sabine gefällt das Engagement des jungen Sanitäters, und spontan bietet sie ihm das "Du" an. Jonny liebt seinen Beruf und beschließt, ein festes Mitglied auf dem SAR 71 zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Christian Tasche (Oberstarzt Kettwig) Christoph Tomanek (Herbert Sartorius) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Rudolf Anders Kamera: Peter H.W. Tost Musik: Axel Donner