ZDF neo 05:25 bis 06:15 Krimiserie Der Alte Ein ehrenwerter Mann D 1997 Stereo 16:9 HDTV Der Tod des aus einem Zug gestürzten Honorarkonsuls Mogensen wirft Fragen auf. Warum benutzte der alte Herr die Bahn, wenn er sich doch vom eigenen Chauffeur hätte fahren lassen können? Mit wem und aus welchem Grund war der vermögende, in München lebende Witwer verabredet? Auch Mogensens Kinder, Sabine und Johann, haben keine Antwort auf diese Fragen. Doch dann fallen der Kripo geheime Dokumente in die Hände. Sollte der Konsul erpresst werden? Schauspieler: Rolf Schimpf (Hauptkommissar Kress) Michael Ande (Gerd Heymann) Pierre Sanoussi-Bliss (Axel Richter) Charles Muhamed Huber (Henry Johnson) Markus Böttcher (Werner Riedmann) Gaby Dohm (Isolde) Tilman Günther (Johann Mogensen) Originaltitel: Der Alte Regie: Dietrich Haugk Drehbuch: Adolf Schröder Kamera: Dietmar Graf Musik: Andreas Dicke