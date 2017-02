ZDF neo 00:45 bis 01:30 Krimiserie 100 Code Folge: 11 Nicht deine Schuld S, D 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der amerikanische Detective Thomas Conley reist nach Schweden, um mit dem schwedischen Polizisten Mikael Eklund eine Mordserie aufzuklären. Ein Mordfall ermöglicht dem Team, L.H. zu identifizieren. Dieser ist den Ermittlern jedoch einen Schritt voraus und entzieht sich der Verhaftung. Eklund und Conley können die Identität von L.H. entschlüsseln. Forsberg stand bereits in New York unter Verdacht, wurde jedoch wegen einer scheinbaren Behinderung ausgeschlossen. Gleichzeitig finden die Ermittler Asha, eine mögliche Komplizin von Forsberg, und beschatten diese, um Forsberg alias L.H. zu finden. Nachdem Hanna sich geweigert hat, sich bei Görans Sexspielen filmen zu lassen, versucht Eklund sie von der Beziehung abzubringen. Zwischen Göran und Hanna kommt es zur finalen Konfrontation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Eklund) Dominic Monaghan (Tommy Conley) Felice Jankell (Hanna Eklund) Peter Eggers (Göran) Hedda Stiernstedt (Josephine) Danilo Bejarano (Björn johnsson) Kristoffer Berglund (Phille) Originaltitel: The Hundred Code Regie: Jonathan Sjöberg Drehbuch: Henrik Sylvén Altersempfehlung: ab 16