ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Lewis Wer mit dem Feuer spielt GB 2008 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kriminalinspektor Robert Lewis und sein Assistent James Hathaway werden zur Kirche Saint Marks in Oxford gerufen. Sie sollen den Selbstmord des jungen Homosexuellen Will McEwan aufklären. Er hat sich vor den Augen des Priesters Francis King erschossen. Eigenartig erscheint Lewis McEwans Mitgliedschaft in der kirchlichen Gruppe "Der Garten" und seine rätselhafte Abschiedsnotiz. Die Notiz lässt auf ein religiöses Motiv für den Selbstmord schließen. Die erste Spur führt zu Will McEwans Freund Feardorcha Phelan. Doch wiederholte Versuche, ihn ausfindig zu machen, scheitern. Überhaupt gestalten sich die Ermittlungen in dem Fall äußerst schwierig. Sergeant Hathaway wirkt seit dem Selbstmord von Will McEwan zutiefst bestürzt und verschlossen, und nur mühsam kann Inspektor Lewis seinem jungen Assistenten entlocken, dass dieser Will McEwan aus seiner Studienzeit kannte. Da Hathaways Angaben jedoch vage bleiben, gewinnt Lewis zunehmend den Eindruck, dass sein Kollege ihm wichtige Details verschweigt. Was weiß Hathaway? Waren er und Will damals ein Paar? Deckt der Polizist vielleicht sogar ein Verbrechen? Bevor sich Inspektor Lewis eingehender mit diesen Fragen auseinandersetzen kann, nimmt der Fall mit dem brutalen Mord an Reverend King eine überraschende Wendung. Am Tatort finden die Ermittler den mit Blut geschriebenen Satz: "Leben geboren aus dem Feuer." Unklar bleibt zunächst, ob ein Zusammenhang zu dem Selbstmord besteht oder ob der Priester Opfer eines religiösen Fanatikers wurde. Fest steht, dass King den jungen Will McEwan besser kannte, als er im Gespräch mit Inspektor Lewis und Sergeant Hathaway erwähnt hatte. Wie McEwan, war auch King Teil der ominösen Vereinigung "Der Garten". Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die übrigen Mitglieder der religiösen Gruppe. Vor allem Lady Hugh, die Dekanin des Mayfield College und erklärte Todfeindin der homosexuellen Szene in Oxford, gerät unter Verdacht, in die Mordfälle verwickelt zu sein. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, und weiterhin wird nach Feardorcha Phelan gefahndet, der aufgrund eines DNA-Abgleichs inzwischen ebenfalls verdächtig ist. Lewis und Hathaway erhalten Unterstützung von der geheimnisvollen Zoe Kenneth. Kenneth war vor langer Zeit Will McEwans Freundin, doch ihre Beziehung zerbrach an Wills Homosexualität und seiner Mitgliedschaft in dem religiösen Zirkel. Weiß sie, wo sich Feardorcha Phelan aufhält? Wird er vielleicht zu Unrecht verdächtigt? Noch während Lewis und Hathaway versuchen, den Fall zu lösen, geschehen weitere Morde. Alle im Zeichen des "Feuers". Was mit einem Selbstmord begann, entpuppt sich zunehmend als das grausame Spiel eines Serienkillers - und James Hathaway ist darin verwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Whately (DI Robert Lewis) Laurence Fox (DS James Hathaway) Rebecca Front (CH. Supt. Innocent) Clare Holman (Dr. Laura Hobson) Ian McNeice (Rev King) Matthew Marsh (Henry McEwan) Philip Battley (Will McEwan) Originaltitel: Lewis Regie: Richard Spence Drehbuch: Tom MacRae Kamera: Chris O'Dell Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12